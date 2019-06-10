وقالت مصادر سياسية في فيينا، اليوم الإثنين، إن المجلس سوف يناقش موعد 29 سبتمبر كموعد مقترح من الأحزاب؛ لإجراء الانتخابات النيابية، كما سيناقش رفع الحصانة عن بعض النواب في حزب الحرية المتورطين في وقائع فساد وتلقي تمويلات سرية .

وأشارت المصادر، إلى أن عددا من الأحزاب النمساوية طالبوا البرلمان بوضع قواعد صارمة بشأن تمويل الأحزاب، وأن يكون هذا الموضوع في مقدمة جدول أعمال الاجتماع المقبل؛ وذلك لمنع تكرار قضية التمويل الأجنبي، الذي تلقاه حزب الحرية، وأدى إلى انهيار الائتلاف الحزبي الحاكم في البلاد.

وأضافت أن البرلمان تلقى طلبا من وزيرة البيئة السابقة إليزابيث كوستنجر بشأن ضرورة تنفيذ الحظر المفروض على أكياس البلاستيك اعتبارًا من الأول من يناير 2020.