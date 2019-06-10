بعد زيارتها نازحين فنزويليين.. وزير خارجية فنزويلا: أنجلينا جولى تحب "الشو"

كتبت فاطمة شوقى

وصف خورخى أريزا ، وزير خارجية فنزويلا ، زيارة أنجيلينا جولى لمعسكرات النازحين الفنزويليين بأنها "شو" واتهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بـ "الكذب وتضخيم الأرقام".

وقال أريزا إن النجمة العالمية تحب الـ"شو"، رافضاً الاعتراف بالأزمة القائمة.

ووفقا لصحيفة "التيمبو" الكولومبية فإن أكثر من أربعة ملايين مواطن فنزويلى غادروا بلادهم وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين التابعة للمفوضية.

وقامت جولى بجولة فى كولومبيا لمقابلة مهاجرين من فنزويلا والرئيس الكولومبى إيفان دوكى فى مدينة قرطاجنة بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت إنه على المجتمع الدولى تقديم المزيد من الدعم لكولومبيا وبيرو والإكوادور التى تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا، قائلة إن 20 ألف طفل فنزويلى مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية.

وأضافت: "تحدثت أنا والرئيس عن مخاطر عدم حصول أكثر من 20 ألف طفل فنزويلى على الجنسية وإلتزامه الدائم بمساعدة الأطفال، إتفقنا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لتقديم مزيد من الدعم لكولومبيا وبيرو والإكوادور التى تتحمل وطأة هذه الأزمة".

وبالنسبة للمستشار خورخى أريزا ، فإن الأزمة هى عرض إعلامى يهدف إلى مهاجمة بلده، واتهمها باستغلال كرامة الفنزويليين للحصول على مزيد من الموارد.

وقال أريزا إن "زيارة ممثلة هوليوود الى كولومبيا كانت استراتيجية لإعادة نشر القضايا بعد فشل "الانقلاب" الذى سعى إليه زعيم المعارضة خوان جوايدو، بالاضافة إلى أنه وجه انتقادات قاسية لكولومبيا ، قائلا إنها تقف وراء محاولات واشنطن لنشر الفوضى فى البلاد.

ووفقا للارقام الكولمومبية الرسمية ، مات أكثر من 500 طفل من سوء التغذية فى فنزويلا فى خلال الخمس سنوات الماضية.