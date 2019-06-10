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اليوم.. تشغيل آخر رحلات القطارات الإضافية بالعيد للعائدين من الصعيد

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:00 ص
اليوم.. تشغيل آخر رحلات القطارات الإضافية بالعيد للعائدين من الصعيد قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تنهى هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين، تشغيل القطارات الإضافية التى دفعت بها الهيئة خلال فترة عيد الفطر، حيث تعود آخر رحلات القطارات الإضافية القادمة من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية اليوم، ويبدأ العمل من غد الثلاثاء العمل بجداول التشغيل الطبيعية اليومية فقط.

كانت هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية خلال فترة العيد شملت 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان والعكس، و4 قطارات مميزة تقوم بردلات يومين بين القاهرة وأسوان، وقصرت حجز مقاعدها على المحطات الرئيسية.


السكة الحديد

حجز تذاكر السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

تذاكر القطارات

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