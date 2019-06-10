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المركز الروسى للمصالحة: 80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:37 م
المركز الروسى للمصالحة: 80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب القوات الروسية فى سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)

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قال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين، بإن نحو 80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة خفض التصعيد فى إدلب .

وأضاف كوبتشيشين، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، اللجنة الروسية السورية المشتركة لتنظيم عودة اللاجئين السوريين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية،: إنه: "من المتوقع أن يكون ما بين 40 إلى 80 ألف نازح مستعدين لمغادرة منطقة خفض التوتر"، مشيرا إلى أنه تم الإعداد لاستقبالهم فى مراكز الإيواء المؤقت بمحافظات حماة وحمص ودير الزور .

وأشار رئيس المركز الروسى للمصالحة، إلى أنه من أجل ضمان خروج المدنيين من إدلب افتتح منذ 27 مايو الماضى معبرا إضافيا هو معبر صوران، الذى تبلغ طاقته الاستيعابية ما يصل إلى ألف شخص و50 مركبة يوميا، موضحا أن هذا المعبر لا يشهد أى حركة نزوح حاليا.

يشار إلى أن التوتر تفاقم فى ريفى حماة الشمالى وإدلب الجنوبى فى الفترة الأخيرة وسط تصعيد الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية هناك، حيث يتصدى الجيش السورى لها وينفذ هجمات مضادة بدعم من الطيران الروسى.

 


روسيا

سوريا

ادلب

الحرب فى سوريا

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