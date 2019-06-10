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المتهم بقتل زوجته فى 15 مايو: "بتتخاتق معايا كل شوية ومقصدتش أموتها"

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:13 م
المتهم بقتل زوجته فى 15 مايو: "بتتخاتق معايا كل شوية ومقصدتش أموتها" جثة- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح 15مايو، بحبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها. 
 
اعترف المتهم أمام قاضى المعارضات أنه لم يقصد قتل زوجته، مشيرا إلى نشوب مشاجرة بينهما قبل صلاة العيد بسبب خلافات سابقة بينهما حيث اعتادت التشاجر معه ، ما دفعه لطعنها بالسكين وظن انها أصيبت ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة. 
 
كان قسم شرطة 15 مايو، قد تلقّى بلاغا بوقوع مشاجرة ووفاة سيدة، وعلى الفور اننقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن حدوث مشادة بين سيدة وزوجها، ووفاة الأخيرة متأثرة بطعنات تلقتها من الزوج بسلاح أبيض "سكين"، مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فاتُّخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

 


عامل يقتل زوجته فى 15 مايو

مباحث القاهرة

جنح 15 مايو

مشاجرة بـ 15 مايو

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