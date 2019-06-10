المؤاشرات الأولية لانتخابات الرئاسة فى كازاخستان تشير لفوز توكاييف بنسبة 71%

نور سلطان (رويترز)

ذكرت المفوضية المركزية للانتخابات فى كازاخستان اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التى جرت أمس تشير إلى فوز قاسم جومارت توكاييف برئاسة البلاد بنسبة 70.76 % من الأصوات.

وقال توكاييف بعد الإدلاء بصوته فى نور سلطان إنه لا يشك فى فوزه بالانتخابات، ووعد بالتماس المشورة من الرئيس المتنحى نزارباييف فى الشؤون الاستراتيجية.

وانطلق الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان، ووصف نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو الانتخابات الكازاخية الرئاسية المبكرة بالتاريخية والأكثر تنافسية والاستراتيجية للجمهورية الكازاخية محليا واقليميا ودوليا، وذلك على مر تاريخها السياسى، مشيرا إلى الإصلاحات الواسعة التى تبنتها البلاد عام 2017 فيما يتعلق بصلاحيات وسلطات البرلمان الذى يعتبر أهم مؤسسات السلطة فى البلاد.