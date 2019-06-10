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"السياحة والمصايف" تطرح 170 كابينة بـ استانلى للمزايدة العلنية

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
"السياحة والمصايف" تطرح 170 كابينة بـ استانلى للمزايدة العلنية كبائن استنالى
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد اللواء أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه جار طرح عدد من كبائن استنالى بنظام المزايدة العلنية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللواء أحمد زهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المزايدة العلنية تتضمن طرح نحو 170 كابينة، وسوف يتم طرحها وفقا للقانون ولأعلى سعر يمكن تحقيقه من خلال المزايدة، ويأتى الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة من عام إلى 3 سنوات.

يذكر أن عدد كبائن استنالى يصل عددها إلى 430 كابينة فى ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻒ داﺋﺮى تحيط ﺑﺎﻟﺸﺎطﺊ، ويتم تأجيرها للمصطافين، وتقع أمام كوبرى "استنالى" مباشرة والذى أنشئ بطراز معمارى إيطالى مستوحى من قصر المنتزه، وجاءت فكرة بناء الكبائن عام 1932 بعد أن كانت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻛﻮاخ ﺧﺸبية ﻣﺘﺮاﺻﺔ، ﻧﻈﺮا للإﻗﺒﺎل اﻟﻤﺘﺰايد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎطﺊ، مما جعل بلدية الإﺳﻜﻨﺪرية تقوم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺰيد ﻣﻦ اﻷﻛﻮاخ ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺴﺘﻮيات، وﺗﻄﻮرت فيما ﺑﻌﺪ إلى كبائن.


السياحة والمصايف بالإسكندرية

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