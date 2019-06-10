السلطات اليونانية تعلن اندلاع حريق غابات ضخم جنوب البلاد

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أعلنت السلطات اليونانية اندلاع حريق غابات ضخم بجنوب البلاد، وأن العشرات من رجال الإطفاء يحاولون احتواءه.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم،الاثنين، أن الحريق وقع بشبه جزيرة (بيلوبونيز) ويعد بداية موسم حرائق الغابات في اليونان هذا الصيف، حيث أنه لم يعرف سبب الاندلاع حتى الآن. وأوضحت السلطات أنه تم نشر 40 رجل إطفاء وطائرتين و15 سيارة إطفاء؛ للتعامل مع الحريق.

يشار إلى أن حرائق الغابات تنتشر في اليونان سنويًا بشكل كبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث لقي 101 شخص مصرعهم في يوليو الماضي جراء انتشار الحرائق في منتجع يطل على البحر قرب العاصمة أثينا.