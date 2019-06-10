السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه بالتجمع

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "م.ص" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه فى التجمع.

أسندت النيابة للمتهم "م.ص"، تهمة سرقة السيارة المملوكة للمجنى عليه "س.ع" والمبلغ النقدى والهاتف المحمول، بطريق الإكراه، بأن قام المتهم بإيقاف المجنى عليه وأشهرا فى وجهه سلاح نارى، فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته، والاستيلاء على المسروقات.

تعود الواقعة، بتلقى قسم التجمع، بلاغاً من "م.ص"، يفيد بتعرضه للسرقة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.