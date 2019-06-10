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السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين وسنة واحدة لـ 5 آخرين شرعوا فى قتل سيدة بسوهاج

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:29 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين وسنة واحدة لـ 5 آخرين شرعوا فى قتل سيدة بسوهاج مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات كما عاقبت 5 آخرين بالسجن سنة واحدة لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليها "سميرة.م.خ" بعد إصابتها بطلق نارى بدائرة مركز طهطا .

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث إخطارا من مستشفى طهطا بوصول المجنى عليها مصابة بطلق نارى، وكشفت التحريات حدث مشاجرة بالأسلحة الآلية بين المتهمين وعائلة أخرى أسفر عن إصابة المجنى عليها بالصدفة أثناء وجودها فى مسكنها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتبادل إطلاق النار مع  أفراد عائلة أخرى  مما أسفر عن إصابة المجنى عليها بالصدفة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق .

 


سوهاج

مشاجرة بالاسلحة بين عائلتين

طهطا

جنايات سوهاج

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