سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 07:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"الخدمات البيطرية" تحدد إجراءات جديدة لمواجهة بيع اللقاحات المغشوشة

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:00 ص
"الخدمات البيطرية" تحدد إجراءات جديدة لمواجهة بيع اللقاحات المغشوشة لقاحات - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ينشر لـ"اليوم السابع"، الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتصدى إلى مافيا بيع اللقاحات والأدوية المحظورة والمغشوشة التى تشكل تهديدا للثروة الحيوانية.

-حملات رقابية مكثفة على مراكز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية.

- الكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة ومحظورة تداولها بالأسواق.

- تعميم منشور من الخدمات البيطرية لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتراخيص جميع مراكز بيع اللقاحات.

- إغلاق منافذ بيع الادوية واللقاحات غير المرخصة.

-مشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية.

- وضع آلية لمتابعة وتتبع اللقاحات وأماكن توزيعها وتخزينها.

-مراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

-تقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة.

-متابعة خط سير توزيع اللقاحات وأخذ عينات للتأكد من فعالية.

 -أخذ عينات من القطعان الداجنة التى تم تحصينها لمتابعة المستوى المناعى لها.


اللقاحات البيطرية

العيادات البيطرية

اللقاحات المحظورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة