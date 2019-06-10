"الخدمات البيطرية" تحدد إجراءات جديدة لمواجهة بيع اللقاحات المغشوشة

ينشر لـ"اليوم السابع"، الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتصدى إلى مافيا بيع اللقاحات والأدوية المحظورة والمغشوشة التى تشكل تهديدا للثروة الحيوانية.
-حملات رقابية مكثفة على مراكز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية.
- الكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة ومحظورة تداولها بالأسواق.
- تعميم منشور من الخدمات البيطرية لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتراخيص جميع مراكز بيع اللقاحات.
- إغلاق منافذ بيع الادوية واللقاحات غير المرخصة.
-مشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية.
- وضع آلية لمتابعة وتتبع اللقاحات وأماكن توزيعها وتخزينها.
-مراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.
-تقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة.
-متابعة خط سير توزيع اللقاحات وأخذ عينات للتأكد من فعالية.
-أخذ عينات من القطعان الداجنة التى تم تحصينها لمتابعة المستوى المناعى لها.
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