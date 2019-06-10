الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 3 آخرين متهمين بقتل شاب بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى السيد، وهانى ربيع، وأمانة سر عامر علي، ويحى عبدالرشيد، بالإعدام والمؤبد لـ 4 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بمنشأة ناصر .

وجاء منطوق الحكم بالإعدام للمتهم "حسن. م" 19سنة المؤبد لـ 3 متهمين آخرين وهم "مروة. م" 28 سنة و"أحمد. ص" 32 سنة و "زهور .م".

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين بقتل"جمال ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكشفت أقوال الشهود أن مشادة وقعت بين أحد أصدقاء المتهم الأول والمجنى عليه، بسبب تحرش صديق المتهم بإحدى فتيات المنطقة، فتدخل على إثرها المتهمة الثانية والمتهم الثالث فى المشاجرة، وانتهت بتدخل من الأهالي، إلا أن المتهم الأول توعده يوم الواقعة.

وأوضح أنّه سمع مكالمة هاتفية بين المتهمة الثانية والمتهم الأول، طالبته فيها بسرعة العودة لقتل المجنى عليه "جمال م. ح"، كونه اعتدى عليها، رغم أن المجنى عليه لم يفعل ذلك.