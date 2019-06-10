الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب على عبد الرحمن

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة، العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 27 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.