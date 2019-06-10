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اعتماد قرار تشكيل المجلس الأعلى للتمور بعضوية الوادى الجديد وأسوان

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:26 م
اعتماد قرار تشكيل المجلس الأعلى للتمور بعضوية الوادى الجديد وأسوان تمور الوادى الجديد - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اعتماد وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، قرار تشكيل المجلس الأعلى للتمور بعضوية كل من محافظي الوادي الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتان الأعلى إنتاجاً للتمور على مستوى الجمهورية وعدد من الهيئات المعنية الأخرى.

وقال محمد الزملوط، إن الوزارة أكدت أن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الإستراتيجية المتكاملة التى أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطنى، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء.

 

 

 


التمور

اسوان

التجاره والصناعه

الوادى الجديد

المجلس الأعلى للتمور

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