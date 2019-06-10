اعترافات عامل الأميرية بعد ضبطه بتجارة المخدرات: ندمان على اللى أنا فيه

كتب عبد الله محمود

"ندمان على اللى أنا فيه وبدعى ربنا يفك كربى"، بهذه الكلمات اعترف "رامى.ع" 37 سنة عامل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة " الحشيش" بالمطرية، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

وقال المتهم إنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه وبحوزته 600 جرام حشيش، و 250 جرام هيروين، واقتادوه للقسم.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "رامى.ع " 33 سنة عاطل، مقيم بمنطقة الترولى، وبحوزته 600 جرام، 250 جرام هيروين، قبل توزيعها فى منطقة المطرية، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.