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إلغاء درجة سؤال "صاحبى يا صاحبي" وإحالة مدرس مادة التايكوندو للتحقيق بأسيوط

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:13 م
إلغاء درجة سؤال "صاحبى يا صاحبي" وإحالة مدرس مادة التايكوندو للتحقيق بأسيوط الدكتور جمال محمد على
أسيوط ـ محمود عجمي

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أكد الدكتور جمال محمد على يوسف عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، على إحالة مدرس مادة "التايكوندو" للتحقيق؛ على خلفية قيامة بوضع سؤالا لطلاب الفرقة الثالثة يحتوى على كلمات من الأغنية الشعبية "صاحبى يا صاحبى يا عم الناس"؛ مؤكدا على إلغاء درجة السؤال من التصحيح وتوزيعها على باقى الأسئلة الأخري.

وقال عميد كلية التربية الرياضية، إنه بعد التأكد من ورقة أسئلة الامتحان التى تم تداولها الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، تم استعداء مدرس مادة التايكوندو لمعرفة اسباب وضع السؤال بالطريقة الشعبية، وذلك لمخالفته الضوابط المتبعه فى وضع اسئلة الامتحانات؛ مشيرا إلى أن تبرير المدرس لمعرفة الطلاب المواظبين على حضور المحاضرات من الغائبين عنها، حيث يردد الطلاب الشعار للانصراف".

وأضاف الدكتور جمال محمد، أنه كان يجب على مدرس مادة التايكوندو أن يضع سؤالا بالشعار الرسمى للانصراف المقرر فى الاتحادات الدولية ولا يضع شعارات شعبية؛ مضيفا:" أنه هناك تعليمات لوضع الامتحانات وفقا للقواعد جامعة أسيوط، كما يتم عقد دورات لوضع الاسئلة لأنه خالف تعليمات الجامعة وقواعد وضع الاسئلة المادة العلمية للتايكوندو حيث مقرر المادة تحتوى على التحكيم والمسابقة والإدارة والأعداد النفسي".

 

ورقة امتحان مادة التايكوندو كلية التربية الرياضية اسيوط
ورقة امتحان مادة التايكوندو كلية التربية الرياضية اسيوط

 


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