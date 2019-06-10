إخلاء متنزهين فى ولاية كاليفورنيا بعد حريق غابات التهم 40 فدانا من الحشائش

لوس انجليس (رويترز)

قالت السلطات الأمريكية إن حريق غابات استعر فى جنوب ولاية كاليفورنيا أدى إلى إخلاء متنزهين ترفيهيين، لكن لم تتعرض أى منازل للخطر كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقا لإخطار من إدارة الإطفاء فى مقاطعة لوس انجليس فقد اندلع الحريق فى منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربى لوس انجليس والتهم نحو 40 فدانا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا.

وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20 فى المئة من قطره.

وقال أوليج بوليسكى قائد شرطة المقاطعة إن المنازل والمبانى التجارية فى المنطقة التى لا يسكنها عدد كبير من الناس ليست فى خطر بسبب الحريق.