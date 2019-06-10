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إحباط تهريب كمية كبيرة من الحشيش والكبتاجون داخل شحنة تفاح بميناء دمياط

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:51 م
إحباط تهريب كمية كبيرة من الحشيش والكبتاجون داخل شحنة تفاح بميناء دمياط الشحنة المضبوطة بميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت الإدارة العامة لأمن  الموانئ بالإشتراك مع مباحث ميناء دمياط وجمارك الوارد بميناء دمياط، من ضبط شحنة حشيش وكبتاجون مهربة داخل شحنة تفاح قادمة من سوريا على الخط الملاحى "هابى جلوود "، حيث تم ضبط  حاويتن 40 قدم بداخلهم 49 طن تفاح مستورد مهرب بداخله كمية كبيرة جارى حصرها من الحشيش والكبتاجون” مملوكة لشركة “فوج إيجيبت فرودس” للاستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية، وذلك داخل حاويتن مسجلة ببيان جمركى رقم hlbu 90930200 و رقمhlxu 8706870  وتم وضع حراسة امنية لحين العرض على النيابة المختصة ،كما تم ضبط مندوب الشركة والمستخلص الجمركى.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد العزيز مدير مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء صالح عبد النعيم رئيس مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ، والعقيد اشرف لاشين رئيس مباحث ميناء دمياط، بقيام “فوج إيجيبت فرودس” للاستيراد والتصدير، بتهريب مواد مخدرة داخل رسالة تفاح قادمة من سوريا وتابعة لشركة مؤسسة محمد ياسين الملا التجارية ومقرها دمشق بسوريا.

 

ميناء دمياط (2)
ميناء دمياط 

 

ميناء دمياط (1)
ميناء دمياط 

 

 

 

 


محافظه دمياط

أخبار المحافظات

تهريب مخدرات

ميناء دمياط

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