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إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:08 ص
إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر عمرو حجازى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإحالة  3 للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة معمل تحاليل.

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة، سبق اتهام اثنين منهم فى  6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات"، وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبى- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية).

بمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء صاحب المعمل، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر

مدينة نصر

أخبار الحوادث

الجنح

النيابة

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