أسباب الإصابة بمرض البهاق ونصائح للعلاج

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر البهاق من الأمراض التى تسبب فقدان فى لون الجلد وقد يظهر ذلك على شكل بقع بيضاء فى أماكن متفرقة من الجسم وهو أيضا من الأمراض المناعية المنتشرة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن البهاق يحدث عندما تموت الخلايا المنتجة للصبغة أو تتوقف عن إنتاج الميلانين وهى الصبغة التي تعطي اللون للبشرة والشعر والعين وقد يكون ذلك بسبب:

1:التعرض لحروق الشمس أو التوتر والتعرض للكيماويات الصناعية.

2:اضطرابات فى الجهاز المناعى يسبب تدمير الخلايا.

3: قد يكون ذلك بسبب وراثى أى إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض.



البهاق وطرق علاجه أعراض مرض البهاق

1:فقدان فى لون الجلد وتغيير لونه للون الأبيض.

2:تغير فى لون الحواجب والرموش.

3: تغيير فى أغشية الأنف والإذن.

4:قد يواجه مرضى البهاق مشاكل فى العين والرؤية.

لا يوجد علاج محدد للبهاق ولكن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها ومنها، الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة ، مع المتابعة مع الطبيب وتطبيق الكريمات المناسبة للحالة.