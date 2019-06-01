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1000 شاب من 51 دولة إفريقية يتقدمون للحصول على منحة ناصر للقيادة

السبت، 01 يونيو 2019 04:10 م
1000 شاب من 51 دولة إفريقية يتقدمون للحصول على منحة ناصر للقيادة منحة ناصر للقيادة
كتبت أسماء نصار

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أعلن مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة عن إحصائيات بشأن المتقدمين لمنحة ناصر للقيادة الإفريقية - التى تطلقها الوزارة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019.

وشهدت المنحة إقبالًا شديدًا من شباب دول القارة الإفريقية خلال أيام التسجيل بالاستمارة الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المتقدمين حوالى 1000 قيادةٍ شابةٍ يمثلون 51 دولةً إفريقيةً، ويبلغ متوسط أعمار المتقدمين للمنحة 28 عامًا؛ من بينهم 782 قيادةً شابةً فى سن "من 21 وحتى 35 عامًا"، كما أن هناك 16 قيادةً شابةً تقل أعمارهم عن 21 عامًا، و 53 شابًا تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، وقد تم اختيار –وبعناية شديدة – أكفأ 100 قيادةٍ شابةٍ من بين المتقدمين من مختلف الدول الإفريقية.

تهدف منحة ناصر للقيادة الإفريقية إلى نقل التجربة المصرية العريقة فى بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل؛ بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.

وأحدثت المنحة رواجًا كبيرًا على مستوى وسائل الإعلام المحلية والدولية، الرسمية وغير الرسمية، باللغة العربية واللغات الأجنبية؛ حيث قامت حوالى 90 وسيلة إخبارية محلية بتغطية أخبار المنحة، سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية، كما قامت 22 جهة دولية بنشر أخبار المنحة، وقد قامت العديد من المؤسسات المصرية بنشر أخبار المنحة عبر حساباتها على موقع فيسبوك عبر "الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية – السفارة المصرية فى اثيوبيا والاتحاد الإفريقى – سفارة جمهورية مصر العربية فى صربيا – رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى".

 


مكتب الشباب الافريقى

منحة ناصر

منحة ناصر للقيادة

منحة القياده فى مصر

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