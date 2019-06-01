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نائب الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يكشف شروط الإقامة المميزة بالمملكة

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 ص
نائب الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يكشف شروط الإقامة المميزة بالمملكة المصريين بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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قال عادل حنفى نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمى بالسعودية، إن قرر مجلس الوزراء السعودى الموافقة على نظام الإقامة المميزة قرار رقم (521) بتاريخ 9 رمضان 1440 هجرى، التى يتمتع حامل هذه الإقامة، بالإقامة فى المملكة مع أسرته، وتأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة المناطق الحدودية، وفقا لما تحدده اللائحة.
 

وأوضح حنفى: إن نظام الإقامة المميزة أعطى لحامل هذه الإقامة امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية فيما عدا العقارات الواقعة فى مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة التى يحق الانتفاع بها لمدة 99 سنة على ان تضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.

 

ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة .

 

كما يعطى لحامل هذه الإقامة امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأى منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاما فى المملكة، فضلا عن العمل فى منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التى يحظر على غير السعودى الاشتغال بها ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

 

ويعطى لحامل هذه الإقامة -أيضا- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة غبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

 

وأضاف أن نظام الإقامة المميزة حدد أنواعها وفقا للآتى:

 

· غير محددة المدة .

 

· لسنة واحدة قابلة للتجديد.

 

ويشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة :

 

· تقديم جواز سفر سارى المفعول .

 

· ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة .

 

· تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم .

 

· تقديم سجل جنائى يثبت خلو المتقدم من السوابق.

 

· تقديم تقرير صحى عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه عن 6 أشهر من تاريخ التقدم.

 

· أن تكون إقامة المتقدم نامية فى حال كان متقدما من داخل المملكة .

 

· للجنة – عند الاقتضاء – إضافة شروط خاصة فى الحالات التى تتطلب ذلك .

 

وأختتم المتحدث الرسمى: أن الحالات التى تلغى فيها الإقامة المميزة هى:

 

· إدانة حامل الاقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوما أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها

 

· صدور قرار أو حكم قضائى بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة .

 

· ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة

 

 عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها فى المملكة .

 

· تنازل حامل الإقامة المميزة عنها .

 

· وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية .

 

لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو انهائها انتقال الحقوق والمزايا التى كان يحصل عليها إلى أسرته .

 

لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق فى الحصول على الجنسية السعودية.

 


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