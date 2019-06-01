مياه القناة : بدء المرحلة الأولى لإحلال وتجديد محطة الزراير بالسويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى ،عن بدء المرحلة الأولي لإحلال وتجديد غرفة محابس محطة الزراير القديمة بمحافظة السويس للقضاء نهائياً علي مشاكلها الفنية، وأن المرحلة الثانية سيتم تنفيذها عقب أجازة عيد الفطر.

وتبلغ قدرة محطة الزراير القديمة 55 الف متر مكعب فى اليوم وتخدم سكان حى الأربعين وأجزاء من حى فيصل والمنطقة الصناعية.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، أن المرحلة الأولى تشمل إحلال وتجديد غرفة المحابس، ويتم الإنتهاء منها قبل العيد علي أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لجميع الطلمبات الموجودة بالمحطة وعددها خمسة غواطس من النوع الجاف قدرة الطلمبة الواحدة 350 لترفى الثانية،بالإضافة إلي رفع كفاءة وتغييركافة الأعمال الكهربية والميكانيكية بالمحطة

وأوضحت الدكتورة عبير، أن المهندس عبدالحميد عصمت يتابع تنفيذ الأعمال لحظة بلحظة للإنتهاء منها في التوقيتات المحددة، وفورالانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمحطة سيتم للقضاء على جميع مشاكل ارتفاع المياه بشبكات الانحدار والقضاء على مشاكل طفح الصرف الصحى نتيجة عدم إستيعاب المحطة الحالية للتصرفات الواردة إليها.