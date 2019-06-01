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مقتل 100 مسلح من الوحدة الحمراء التابعة لحركة طالبان فى إقليم غزنة

السبت، 01 يونيو 2019 10:26 م
مقتل 100 مسلح من الوحدة الحمراء التابعة لحركة طالبان فى إقليم غزنة عناصر من الجيش الافغانى
كابول أ ش أ

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أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 100 مسلح من طالبان فى إقليم غزنة بجنوب شرق البلاد.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - فى نشرتها باللغة الانجليزية - إلى الشرطة قولها فى بيان إن مسلحى حركة طالبان شنوا هجومًا كبيرًا على قوات الأمن فى منطقة قره باغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واشتبكت قوات الأمن معهم؛ ما أسفر عن سقوط 100 قتيل من الوحدة الحمراء التابعة للحركة.

وتدهور الوضع الأمنى فى إقليم غزنة فى الشهور الأخيرة. وينشط مسلحو طالبان فى أنحائه النائية والمعزولة. وتجرى قوات الأمن الأفغانية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة فى هذا الإقليم.

وتوجه القوات الامريكية - كذلك - ضربات جوية فى النواحى النائية من الإقليم لدحر طالبان والجماعات المسلحة الأخرى.

 


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حركة طالبان

إقليم غزنة

أفغانستان

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