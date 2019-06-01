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السبت، 01 يونيو 2019 04:28 م
خالد صلاح
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مقتل شخص وإصابة آخرين جراء سلسلة أعاصير ضربت جنوبى تشيلى

السبت، 01 يونيو 2019 04:25 م
مقتل شخص وإصابة آخرين جراء سلسلة أعاصير ضربت جنوبى تشيلى إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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لقى شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء سلسلة أعاصير كبيرة ضربت جنوب تشيلى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، أن الأعاصير أدت إلى تضرر عدد كبير من المنازل والسيارات، كما دفعت العديد من السكان إلى إخلاء منازلهم هربا من العواصف.

يذكر أن أعاصير مدمرة اجتاحت فى وقت سابق جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة أن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقى، تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير أخرى.

 

 


اعصار فى تشيلى

اعاصير امريكا الجنوبية

الارصاد الجوية الامريكية

الولايات المتحدة الامريكية

احوال الطقس

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