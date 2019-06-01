مركز القدس للدراسات: استشهاد 36 فلسطينيًا خلال شهر مايو فى مواجهات مع الاحتلال

كتب- هاشم الفخرانى

أفاد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن شهر مايو شهد استشهاد 36 شهيدًا فلسطينيًا ، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر من عام 2017 ارتفع إلى 448 شهيدًا في مختلف أنحاء الاراضى الفلسطينية المحتلة .

وأوضح المركز أن من بين الشهداء 98 طفلاً و18 سيدة و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و21 من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و73 نتيجة القصف الاسرائيلي، و8 أسرى في سجون الاحتلال، وواحد بعملية اغتيال في ماليزيا (الغزيّ فادي البطش).

وأوضحت الدراسة الاحصائية التي أعدها المركز أن عدد شهداء مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس 2018 على حدود قطاع غزة الشرقية ارتفع حتى نهاية شهر نيسان لعام 2019 إلى 249، بينهم صحفيان، وثلاثة من عناصر الطواقم الطبية.

وخلال مايو ، استشهد 36 فلسطينيًا، بينهم 6 شهداء ارتقوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، بينهم 3 أطفال، و28 شهيداً في تصعيد صهيوني على القطاع.

كما ارتقى شهيدان من الضفة الغربية المحتلة، أحدهما بعد تنفيذه عملية، فيما الآخر أثناء محاولته اجتياز أسوار مدينة للقدس للصلاة في الأقصى في شهر رمضان.