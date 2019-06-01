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محافظ كفر الشيخ تشكيل لجنة لمعاينة خسائر حريق مدينة فوه وصرف إعانات عاجلة للمتضررين

السبت، 01 يونيو 2019 03:30 م
محافظ كفر الشيخ تشكيل لجنة لمعاينة خسائر حريق مدينة فوه وصرف إعانات عاجلة للمتضررين حريق مدينة فوه
كفر الشيخ – محمد سليمان

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 قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة من إدارة التضامن الإجتماعى لحصر الخسائر المادية وصرف اعانات  للمتضررين، جراء نشوب حريق مخبز بلدى بشارع الفتح بمدينة فوه، والذى تسبب فى حريق عدد من الشقق السكنية المجاورة نتيجة حدوث إنفجار لخزان الوقود الخاص بالمخبز، وإصابة 11 حالة إختناق، بحسب المعلومات الأولية، وعلى الفور تم نقلهم الى مستشفى فوه المركزى ومستشفى التأمين الصحى بفوه، لتلقى الإسعافات الأولية الى أن تم خروجهم من المستشفى بسلامة الله، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه فور وروّد معلومات من غرفة عمليات فوه الى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بنشوب حريق مخبز فوه؛ هرعت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وتابع محافظ كفرالشيخ مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ومدير إدارة الحماية المدنية، ورئيس مرفق الإسعاف، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، لمتابعة تداعيات حريق مخبز فوه لحظة بلحظة منذ وقوعه وتأمين وضمان سلامة جميع سكان منطقة الحريق.

وأضاف المحافظ يتم حصر الخسائر المادية، بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والتضامن الإجتماعى، ولا يوجد خسائر فى الأرواح، وان جميع حالات الإختناق وتلقوا الإسعافات الأولية واطمئن عليهم حتى خروجهم من مستشفى فوه المركزى ومستشفى التأمين الصحى بفوه، لافتاً الى المتابعة وانتظار تقرير الأدلة الجنائية، وتحقيقات النيابة العامة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لأبناء فوه الشرفاء لتعاونهم مع رجال الحماية المدنية فى سرعة إخماد الحريق، كما قدم الشكر لرجال الحماية المدنية والإسعاف وأجهزة الوحدة المحلية بفوه برئاسة المحاسب محسن الأودن، على جهودهم المبذولة فى سرعة التعامل مع الحريق وتأمين سلامة المواطنين بمنطقة الحادث.

 

ومن جانب اخرى شهدت قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ تووزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية و 56 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا.

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية انتهت من توزيع الكميات المقرر توزيعها فى رمضان هذا العام من كراتين المواد الغذائية واللحوم ، حيث قام مكتب الأورمان بمحافظة كفرالشيخ بتوزيع عدد (12) ألف كرتونة مواد غذائية ، وتوزيع عدد (56) ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة كفرالشيخ .

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوزيع بدأ قبل حضور شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية السيد المحافظ الكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ .

وأكد اللواء ممدوح شعبان أنه تم التوزيع فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة ابتداَء من مركز بلطيم ثم الحامول و الرياض و سيدى سالم و مطوبس و فوة و دسوق و بيلا وكفرالشيخ وحتى مركز قلين بمحافظة كفرالشيخ .

 

وأوضح شعبان أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدءته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة .

توزيع 12ألف كرتونة و56ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ (5)
توزيع 12ألف كرتونة و56ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ (5)

 

توزيع 12ألف كرتونة و56ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ (1)
توزيع 12ألف كرتونة و56ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ

 

توزيع 12ألف كرتونة و56ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ (3)
توزيع 12ألف كرتونة و56ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ 3
 

 


 

 

 

 

 

 


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