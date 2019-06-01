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محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب بدشنا وفرشوط بتكلفة 270 مليون جنية

السبت، 01 يونيو 2019 04:59 م
محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب بدشنا وفرشوط بتكلفة 270 مليون جنية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لمتابعة اعمال توسعات محطة مياه دشنا واعمال التشطيبات النهائية بمحطة مياه فرشوط مؤكدا علي ان المحافظة لا تألو جهدا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  وتطوير القائم منها لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.
 
 
ففي دشنا تفقد محافظ قنا يرافقه اللواء مجاهد فرماوي رئيس مجلس ادارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع مشروع توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والذي سيساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية الي 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقري التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنه لاسيما في فصل الصيف .
 
وفي فرشوط تابع محافظ قنا أعمال توصيل خط توصيل كهرباء محطة مياه فرشوط التي تصل طاقتها الإنتاجية الي ٤٠٠ لتر/ثانية لافتا الي ان خط الكهرباء بجهد "١١ ك . ف " وطول ٦ كم وبتكلفة مالية تصل إلى ١٦ مليون جنيه واشار الي انه تم البدء في مد الكابلات الأرضية وجاري استكمال توصيل خط الكهرباء من خلال تثبيت عدد من الأبراج  الهوائية.
 
 جدير بالذكر  أن المحطة سوف تعمل بنظام تنقية المياه  بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه، ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلاً لتصل طاقتها الانتاجية إلي  800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.
 
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اخبار مصر

محطات المياه والشرب

مشروعات خدميه

محافظة قنا

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