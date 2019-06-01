محافظ الإسماعيلية: استعدنا أراضى شركات كبرى.. ولا استثناءات لأحد

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، إنه نجح منذ توليه المسئولية فى استعادة أراضى الدولة من شركات الكبرى، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتهاون أو التفريط فى حق الدولة وعدم السماح بالتعدى على شبر واحد من أراضيها وفرض سيادة القانون، والحفاظ على حق الشعب والمصلحة العامة دون أى استثناءات لأحد على الإطلاق.



وأضاف محافظ الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو بالكامل بعد صدور الحكم النهائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالدعويين رقمى 5734 و5735 لسنة 21 ق، وتم إلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبى من مصنع الشركة بمساحة إجمالية قدرها 23 ألفا و940 مترًا مربعًا، وتسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها بالإضافة إلى التزام الشركة بالقرار السابق بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الشمالى والمقام عليها المصنع، وبعض المبانى الإدارية وبمساحة قدرها 20 ألف 459 مترًا مربعًا، وبهذا تصل إجمالى المساحة المستردة بالكامل إلى 45 ألف مترًا مربعًا جرى استردادها بالكامل والتحفظ عليها لصالح المحافظة.



وتابع "عثمان"، أنه تم تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2019 باسترداد 41 ألفًا و890 مترًا من الأراضى المشغولة من الشركة المتحدة لإنتاج الدواجن بشارع الترعة بجوار مستشفى الصدر، والمشغولة بمبانى قديمة ومهجورة عبارة عن مبنى إدارى وعنابر قديمة غير مستغلة، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 41890 مترًا مربعًا، وشغل الشركة لها بدون وجه حق ولا سند قانونى وسوف يتم إخلائها بالقوة الجبرية.



كما سبق وأن قامت محافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية فى استرداد ثلاث فيلات وقطع أراضى بما عليها من منشآت من عدد من زوجات وزراء سابقين بمنطقة لسان الوزراء على البحيرات المرة مباشرة بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية.



وشمات الفيلات، فيلا كلا من إقبال هانم محمد عطية بمساحة قدرها 970 مترًا مربعًا بما عليها وفيلا نجل وزير سابق بمساحة 1696 مترًا مربعًا مبانى بالإضافة إلى مساحة 3 قراريط و17 سهما مسطح أخضر، وكذا فيلا منى صلاح الدين المنيرى بمساحة 400 مترًا مربعًا مبانى، بالإضافة إلى مساحة 12 قيراط مسطح أخضر.



كما أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مساحة 10 أفدنة و6 قراريط و19 سهمًا من شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة.