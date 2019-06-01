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متسابقات "ملكة جمال الهند" تشعلن الجدل فى البلاد.. والسبب لون البشرة

السبت، 01 يونيو 2019 11:44 ص
متسابقات "ملكة جمال الهند" تشعلن الجدل فى البلاد.. والسبب لون البشرة متسابقات ملكة جمال الهند
كتبت ريم عبد الحميد

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أثارت مسابقة ملكة جمال الهند هذا العام، حالة كبيرة من الجدل والانتقادات فى البلاد، بعدما نشرت صورة للمتسابقات بدون فيها متشابهات للغاية، مما أثار انتقادات حادة على مواقع السوشيال ميديا.

ونُشرت صورة مجمعة لثلاثين متسابقة  فى المنافسة هذا العام فى صحيفة "تايمز أوف إنديا" بدا أنهن جميعا يتشاركن نفس لون البشرة الفاتحة.

 وفى البلد الذى يقطنه 1.3 مليار شخص وبه المئات من اللغات والجماعات العرقية، أشار مستخدمو تويتر، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" إلى أن منظمى مسابقة ملكة الجمال يختارون المتسابقات فقط وفقا لمعايير الجمال الأوروبية.

 فكتبت واحدة من المستخدمين على تويتر تقول إن المتسابقات جميعا لديهن جميعا نفس الشعر ونفس لون البشرة، بل إن أطوالهن أيضا متقاربة.

 وعلى الرغم من أن البشرة الفاتحة للمتسابقات ومظهرهن الموحد هو الذى أثار الغضب على الإنترنت، فإن صورة ومقاطع فيديو أخرى للمتسابقات تكشف أن لون البشره ليست متماثلة كما بدون فى صورة "تايمز أوف إنديا".

 وتحظى مسابقة الهند باهتمام كبير فى البلاد، وكانت بداية مسيرة عدد من أبرز فنانات بوليود مقل بريانكا شوبرا  وإيشواريا راى، وأصبحت المسابقة منارة للفخر الوطنى عندما تحمل الفائزة باللقب ألقاب دولية أخرى مثل ملكة جمال العالم.

 


الهند

مسابقة ملكة جمال

ملكة جمال الهند

البشرة الفاتحة

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