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ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مصنع لحوم بالخانكة

السبت، 01 يونيو 2019 02:33 م
ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مصنع لحوم بالخانكة مصنع لحوم -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنعا لإنتاج مصنعات اللحوم فى الخانكة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبحوزته 2 طن ونصف من المصنعات، وجرى التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، بقيام ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى ومديرية الصحة، بضبط مصنع ينتج مصنعات اللحوم، وتم ضبط 2.5 طن لحوم وكشف تقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البطري وجود تغير في خواص المضبوطات وفي لونها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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الاستهلاك الادامى

لحوم

مباحث التموين

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