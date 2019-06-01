صور.. محافظ بنى سويف يكرم 150 من حفظة القرآن الكريم

بنى سويف - هانى فتحى

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، الاحتفال الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية احياءً لليلة القدر المباركة عقب صلاتي العشاء والقيام بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف ، والتي تضمنت تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم و الأئمة والدعاة المتميزين، وذلك في المسابقة الرسمية التي تدعمها المحافظة ، والمسابقة السنوية لمؤسسة السيدة حورية في حفظ القرآن الكريم ،حيث تم تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم بمستويات متدرجة وتكريم 30 من الدعاة والأئمة المتميزين في مجال نشر الدعوة.

وحضر الاحتفال الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد واللواء محمد كمال رئيس المدينة والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ،والشيخ عصام رياض والشيخ نصر منصور منطقة بني سويف الأزهرية ، والمستشار محمد خلاف رئيس مجلس مؤسسة السيدة حورية ، وعدد من قيادات المحافظة الأمنية و التنفيذية وعلماء وقيادات الأوقاف والأزهر.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة تناول الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف فضائل الشهر الكريم ومنزلة ليلة القدر ومكانتها الرفيعة والإشارة إلى ضرورة الاستفادة من هذه المناسبات والنفحات الربانية في العمل والعبادة والاهتمام بقيم التسامح والتراحم والتأكيد على أهمية التعاون والتكاتف من أجل رفعة وطننا الغالي وبذل الجهد والعطاء للارتقاء بالمجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي ختام الاحتفالية كرم المحافظ 60 فائزا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي ترعاها وتدعمها المحافظة "سنويا " ويتم تنظيمها عن طريق مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية خلال شهر رمضان في3 مستويات ، حيث كرم المحافظ عدد 20 من حفظة القرآن الكريم كاملا ،بالإضافة إلى عدد 20 آخرين من حفظة ثلاثة أرباع القرآن ، وعدد 20 من حفظة نصف القرآن ، بالإضافة إلى تكريم 30 من الدعاة والأئمة والوعاظ من الأوقاف والازهر من المتميزين في مجال نشر الدعوة الإسلامية والوعظ.

كما كرم المحافظ 90 من حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة السنوية التي نظمتها مؤسسة السيدة حورية بمدينة بني سويف ، وذلك على 4 مستويات ، حيث تم تكريم عدد 25 من حفظة القرآن الكريم في المستوى الأول: فئتي(أ، ب) ، وتكريم عدد 11 فائزا في المستوى الثاني من حفظة ثلاثة أرباع القرآن الكريم ، وتكريم 29 عدد فائزا في المستوى الثالث من حفظة نصف القرآن، وتكريم 25 فائزا في المستوى الرابع من حفظة ربع القرآن الكريم ، بالإضافة إلى جائزة عمرة للفائز الأول من حفظة القرآن الكريم كاملاً من المستوى الأول فئة "أ".

وهنأ المحافظ جموع الحاضرين والمتسابقين الفائزين في المسابقة ، داعيا إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرأن في العبادات والمعاملات ، مؤكدا على أهمية أن يكون حفظ القرأن حافزا على العطاء والعمل بكل جد وتفاني من أجل تقدم وطننا الغالي مصر.



























