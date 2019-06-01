سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة سعودية: قمم مكة تواجه التحديات

السبت، 01 يونيو 2019 11:16 ص
صحيفة سعودية: قمم مكة تواجه التحديات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت صحيفة "اليوم" السعودية بنجاح قمم مكة، وقالت فى افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (قمم مكة ومواجهة التحديات) : احتضنت مكة المكرمة يومى الخميس والجمعة 3 قمم متتالية، كان قد دعا لانعقادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واكتظت جداول أعمالها بعديد القضايا خليجيا وعربيا وإسلاميا، حيث انعقدت القمة الخليجية والعربية على التوالى كقمتين طارئتين فرضتهما الأحداث التى شهدتها المنطقة.

وأضافت، قد شددت كلمة خادم الحرمين الشريفين الافتتاحية في القمة الخليجية على حرص المملكة على أمن المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب، والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي في ظل الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها ناقلات النفط على سواحل الإمارات، والعدوان الحوثي المدعوم من إيران على بعض مضخات النفط داخل المملكة، ورفض تدخلات إيران وتطويرها البرنامج النووي والذي يعد تحديا سافرا للمواثيق الدولية والتهديدات الأمنية الإقليمية المستمرة منذ أربعة عقود.

وتابع "إننا سنعمل معا على مواجهة كافة التحديات في الخليج، مع بقاء أيدينا ممدودة للسلام، واصفا سلوك النظام الإيراني بالتمادي في ظل عدم اتخاذ موقف حازم تجاه أنشطة طهران التخريبية، وتهديدها الملاحة البحرية وطرق إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وقد طالب خادم الحرمين الشريفين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع النظام الإيراني والحد من نزعته التوسعية، مطالبا الجميع بالعمل لجعل العالم العربي مركزا اقتصاديا وثقافيا مؤثرا في العالم.

وواصلت الصحيفة "كما ناقشت القمة العربية الدور التخريبي لإيران، وأدانت تجاوزاتها، إلى جانب التدخلات في الشؤون الداخلية لبعض الأقطار العربية والإسلامية كما يحدث في سوريا وليبيا والصومال واليمن وغيرها من الدول، وقد انتهى البيان الختامي للقمة العربية على التأكيد على تضامن وتكاتف الدول العربية كافة في وجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العدوان الإيراني، ورغم رفض العراق إدانة طهران إلا أن القمتين قد نجحتا بامتياز في تحقيق وحدة الصف الخليجي، وحشد الأمة العربية في مواجهة التغول الإيراني".

واختتمت "إلى جانب إدانة نظام طهران في احتلاله الجزر الإماراتية، والتأكيد مجددا على الحق الفلسطيني في مواجهة التعنت الإسرائيلي إزاء قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ناقشت القمة الإسلامية أيضا ذات العناوين إلى جانب القضايا التي تهم العالم الإسلامي، وقد أفصحت القمم الثلاث عن حرص القادة جميعا على إدانة الإرهاب، والتصدي لكافة التهديدات، ومد جسور التعاون لمواجهتها".


الملك سلمان

السعودية

قمم مكة

قمة مكة المكرمة

الارهاب

العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أم القرى اليوم قبلة القادة العرب.. قمم مكة فى عيون صحافة الخليج.. صحيفة اليوم: تتزامن مع أحداث خطيرة..والرياض تبرز رسائلها بين التشاور والتنسيق ومواجهة إيران.. والإتحاد تتوقع إجراءات حاسمة للتعامل مع التهديدات

الخميس، 30 مايو 2019 02:11 م

القمة "العربية ـ الخليجية" الطارئة تنطلق اليوم.. توحيد المواقف وعبث إيران فى المنطقة يتصدر أجندة القادة العرب.. ترقب لإصدار "إعلان مكة" فى ختام القمة الإسلامية.. واصطفاف عربى للتصدى للإعتداءات أبرز النتائج

الخميس، 30 مايو 2019 04:11 ص

غدا قبلة المسلمين تتزين بالقادة والزعماء العرب .. 3 قمم عربية وخليجية لأول مرة بمكة المكرمة.. تهديدات إيران والقضية الفلسطينية و توحيد الموقف العربى والإسلاموفوبيا أبرز الملفات.. واستعدادات ضخمة لاستقبال الوفود

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:30 م

الجامعة العربية تتطلع لخروج قمم مكة الثلاثة بنتائج طيبة تخدم قضايا الأمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:49 م

أمين عام التعاون الإسلامى: متفائلون بنتائج قمة مكة لحل مشاكل العالم الإسلامى

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة