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تعرف على مستشفى طوارئ سوهاج الجامعى الجديد فى 8 معلومات

السبت، 01 يونيو 2019 09:00 ص
تعرف على مستشفى طوارئ سوهاج الجامعى الجديد فى 8 معلومات الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تستعد جامعة سوهاج ضمن منظومة التطوير التي يتم تنفيذها وخاصة في القطاع الطبي لإنشاء مستشفى ضخم للطوارئ هو الأول من نوعه على مستوى الصعيد لخدمة أهالى محافظة سوهاج ومحافظات الجنوب قنا الأقصر أسوان .

1 – المستشفى تم إسناد تنفيذها لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

2- مدة تنفيذ المشروع تستغرق حوالى 24 شهرا تقريبا

3 – تبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالى 130 مليون جنيه تقريبا

4 – تبلغ مساحة المستشفى ما يقرب من 1000 متر مسطح

5 – المستشفى مكون من بدروم و5 طوابق متكررة

6 – المستشفى يضم أقسام جراحات الصدر والمخ والأعصاب وإستقبال الحوادث.

7 – المستشفى يضم غرف عمليات للجراحة وأستقبال الحوادث وعناية مركزة كبرى ومتوسطة


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