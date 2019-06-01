تعرف على مبادرة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر× 10 معلومات

1-انطلقت المبادرة تجريبا في الأول من إبريل الماضي

2-تنطلق المبادرة فعليا غدا السبت في الأول من يونيو

3- أعلن محافظ البحر الأحمر استخدام أكياس قابلة لإعادة التصنيع وغير مضرة بالبيئة، خلال المبادرة

4- وجه المحافظ بتوجيه حملات توعية بإخطار الأكياس البلاستيك علي البيئة منذ الأول من إبريل الماضى

5- محافظ البحر الأحمر أمر بتشكيل لجان مشتركة من الإدارة العامة لشئون البيئة وقطاع المحميات والتموين وشرطة المرافق وغرفة الغوص والصحة وشرطة البيئة، لمتابعة تطبيق التجربة فعليا

6- الهدف الأساسي من المبادرة حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

8- نص قرار حظر الأكياس البلاستيكية المقرر تطبيقه اليوم على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء وكذلك الصيدليات وكذلك يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والماصات (الشاليموه) بالمطاعم.

9- يمنع استخدام البلاستيك علي المراكب السياحية كافة (السفاري - النزهة - اليومية) بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية.

10 - عدم ترخيض مصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.