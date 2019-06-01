تاجر الكيف بالحوامدية: تخصصت فى بيع الهيروين عشان غالى وزباينه من الأثرياء

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالحوامدية، أنه تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، بسبب ارتفاع قيمته، ونسبة المكسب من بيعه، لكون متعاطيه من الأثرياء.

وأضاف المتهم الذى تم القبض عليه وبحوزته 56 تذكرة هيروين، أنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته، على عملائه، مع زيادة الإقبال على شراء المخدر، خلال تلك الأيام بسبب اقتراب حلول عيد الفطر.

وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، وتكثف مباحث الجيزة للقبض عليه، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 56 تذكرة هيروين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.