اليابان وأمريكا وأستراليا تحث كوريا الشمالية على العودة للمحادثات النووية

طوكيو /أ ش أ/

حث قادة الدفاع اليابانيون والأميركيون والأستراليون كوريا الشمالية ، اليوم السبت ، على العودة إلى مفاوضات نزع السلاح النووى التى كانت متوقفة بعد انهيار القمة الثانية بين واشنطن وبيونج يانج فى أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية ، أن وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان توصل إلى اتفاق مع وزيرى الدفاع اليابانيين والأستراليين تاكيشى إيوا وليندا رينولدز فى اجتماعهم على هامش قمة الأمن الآسيوية، فى سنغافورة.

وفى أعقاب انهيار قمة 27 إلى 28 فبراير فى العاصمة الفيتنامية حيث فشل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى التوصل إلى اتفاق، استأنفت بيونج يانج أعمالها الاستفزازية مثل التجارب الصاروخية قصيرة المدى الأخيرة .

وقبل الاجتماع الثلاثي، عقد وزيرا الدفاع اليابانى والأسترالى محادثات ثنائية واتفقا على العمل معا فى القضاء على عمليات النقل غير القانونية للبضائع التى يعتقد أن كوريا الشمالية تستخدمها للتهرب من عقوبات مجلس الأمن الدولى التى تهدف إلى منع بيونج يانج من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.