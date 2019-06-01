النيابة تطلب تقرير اللجنة الفنية حول حريق صالة التكييف بسنترال الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول الحريق الذى نشب مساء أول أمس الخميس، داخل صالة التكييف المركزى بسنترال الجيزة، للوقوف على ظروفه وملابساتها، حيث أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص أثار الحريق، وكتابة تقرير وافً حول حجم الخسائر، وتحديد مصدر اشتعال النيران.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريقا محدودا اندلع داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره.

كما انتقل عدد من قيادات المصرية للاتصالات إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطه، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.