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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بالاتجار فى الهيروين بالنزهة

السبت، 01 يونيو 2019 12:37 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بالاتجار فى الهيروين بالنزهة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ح.م"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز و أيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة و أحمد كمال.

وأسندت النيابة للمتهم "ح.م"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى عير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.

ترجع الواقعة بتلقى قسم النزهة بلاغاً، يفيد بقيام المتهم "ح.م" بحيازة المواد المخدرة، وبتقنين التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

السجن المشدد

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