القوات الأفغانية تكبد مسلحى طالبان خسائر فادحة فى إقليمى كندوز وهلماند

كابول /أ ش أ/

كبدت القوات الخاصة الأفغانية مسلحى طالبان، خسائر فادحة فى إقليمى كندوز الشمالى وهلماند بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم السبت، عن مصادر عسكرية، رفضت الكشف عن هويتها، قولها "إن القوات الخاصة الأفغانية أجرت عملية فى منطقة خان أباد فى إقليم كندوز، مشيرة إلى أن مقاتلا تابعا لطالبان لقى حتفه على يد القوات الخاصة، فيما أصيب 3 آخرون، كما تم إلقاء القبض على مسلح خطير".

كما أجرت القوات الخاصة الأفغانية عملية فى منطقة ند على بإقليم هلماند وقتلت أحد مقاتلى طالبان، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 5 مسلحين مشتبه بهم خلال نفس العملية.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم طالبان، على العمليتين حتى الآن.