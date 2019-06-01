البابا تواضروس يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك

أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر.

وجاء فى الرسالة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.. بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، ويبارك جهودكم المخلصة التى تبذلونها فى سبيل بناء مصر الحديثة."

واختتم البابا تواضروس رسالته: "دمتم ودامت جهودكم لتحقيق آمال وطموحات المصريين فى الوصول إلى الغد المشرق الذى يستحقونه".