سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك

السبت، 01 يونيو 2019 02:24 م
البابا تواضروس يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر.

وجاء فى الرسالة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.. بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، ويبارك جهودكم المخلصة التى تبذلونها فى سبيل بناء مصر الحديثة."

واختتم البابا تواضروس رسالته: "دمتم ودامت جهودكم لتحقيق آمال وطموحات المصريين فى الوصول إلى الغد المشرق الذى يستحقونه".


تواضروس

عيد الفطر

الرئيس السيسي

الكنيسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. الكلدان الكاثوليك يحتفلون بختام الشهر المريمى بكنيسة سانت فانتيما

السبت، 01 يونيو 2019 01:50 م

الأنبا يوليوس يهدى البابا تواضروس أيقونة العائلة المقدسة بكنيسة أبو سرجة

السبت، 01 يونيو 2019 01:41 م

البابا تواضروس: مصر قلب العالم كله ومصدر الأمان والحماية

السبت، 01 يونيو 2019 12:24 م

صور.. الأنبا دانيال يترأس عشية عيد دخول المسيح مصر بكنيسة العذراء بالمعادى

السبت، 01 يونيو 2019 11:09 ص

صور.. البابا تواضروس يعمد طفلين بقداس عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبو سرجة

السبت، 01 يونيو 2019 10:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة