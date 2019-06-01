الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب على عبد الرحمن

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الأحد الطقس اللطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارًا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتكون فى القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.