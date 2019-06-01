إلغاء تأشيرات الدخول بين أرمينيا والصين

كتبت – هناء أبو العز

قالت وكالة الأنباء الأرمينية "آرمين برس" إن حكومة جمهورية أرمينيا، صادقت على اقتراح تم التوقيع عليه مسبقا مع حكومة الصين الشعبية وبموجبه تلغى تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل كامل.

وفي تفاصيل الاتفاق يحق لمواطني البلدين زيارة البلد الأخر دون الحاجة إلى تأشيرة دخول (فيزا) لمدة 90 يوما، وفي الحال الرغبة بالمكوث أكثر يجب على المواطن مراجعة مكاتب وزارة الخارجية في البلد المستضيف أو تسجيل خروج ودخول إلى البلد المستضيف مرة أخرى لتبدأ فترة 90 يوم جديدة.

هذا وستساهم الاتفاقية الحالية في تعزيز العلاقات السياسية الثنائية والثقة المتبادلة. بدوره قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن هذا الاتفاق هو من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته الأخيرة للصين وقال أن الجانب الصيني أبلغ بأن مشروع الاتفاقية قد أُقر بجميع الإجراءات اللازمة بين الدولتين للتوقيع.

أخيرا لابد من التنويه أن الصين وقعت اتفاقات مماثلة مع بعض دول المحيط الروسي إلا أنها رفضت الموافقة على طلب تقدمت به أذربيجان من أجل إلغاء الفيز معها.