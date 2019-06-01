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إحالة مسئول الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء للجنايات بتهمة الاختلاس

السبت، 01 يونيو 2019 01:10 م
إحالة مسئول الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء للجنايات بتهمة الاختلاس النائب العام المستشار نبيل صادق
كتبت أمنية الموجى

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أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء للجنايات لاتهامه باختلاس 160 ألف جنيه، لمحكمة الجنايات.

 

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته موظفا عامًا- رئيس قسم الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء وكاتب ماهيات القسم- اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 159535.52 جنيه " مائة وتسعة وخمسين ألفا وخمسمائة خمسة وثلاثين جنيا واثنين وخمسين قرشا، والمسلم إليه من جهة عمله لتسليمه كرواتب وحوافز لمستحقيه إلا أنه احتبسه لنفسه بنية.

 

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباط لايقبل  التجزئة اذ انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرا في محررات رسمية، استمارة صرف حوافز ومرتبات قوة قسم الزاوية الحمراء بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات أسماء غير حقيقية لا تعمل بالقسم إلى قوة القسم، واستحقاق قوة القسم مبالغ مالية أقل من المنصرف حال كونه المختص بتحريرها واستعملهم بان قدمهم إلى جهة عمله محتجا بما ورد بهم من بيانات مع علمه بتزويرهم فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ نف البيان، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 213، 210 من قانون العقوبات.


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