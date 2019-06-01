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أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء طالب بطوخ

السبت، 01 يونيو 2019 09:02 م
أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء طالب بطوخ مديرية أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى لمركز طوخ والذى تغيب منذ الأربعاء الماضى، حيث أرسل الشاب رسالة لوالده بمكانه بأحد الفنادق بأسوان، موضحًا أنه اختفى بصحبة صديقه لإشعار والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة فى وجوده فى سن حرج بمرحلة المراهقة بسبب ظروف عمل والده.

 

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطارًا من أ.ع عمدة إحدى القرى بتغيب نجله "أحمد.ا 17 عامًا، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامى رئيس المباحث، وتبين تغيب الشاب الذى يدرس فى مرحلة الثانوية العامة، منذ الأربعاء الماضى بعد انتهاء والده من مائدة إفطار كبيرة كان يقيمها سنويًا بتجميع الأهل والأقارب والشخصيات العامة.

 

وجرى جمع المعلومات عن آخر من اختلط بهم الشاب وأصدقائه وسؤال دائرة الأقارب والمعارف لكشف ملابسات الاختفاء .
 

واليوم أرسل الشاب رسالة لوالده بمكانه بأحد الفنادق بأسوان، موضحًا أنه اختفى بصحبة صديقه لإشعار والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة فى المرحلة الحرجة فى فترة المراهقة بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم قائلاً: أنه تغيب لإشعار والده بوجوده .

 


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