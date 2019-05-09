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نورة الكعبى تفتتح جناح الإمارات فى بينالى البندقية وتستقبل نظيرها السعودى

الخميس، 09 مايو 2019 12:57 م
نورة الكعبى تفتتح جناح الإمارات فى بينالى البندقية وتستقبل نظيرها السعودى وزيرة الثقافة الإمارتية ونظيرها السعودى فى بينالى البندقية 2019
كتب بلال رمضان
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افتتحت نورة الكعبى، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة فى دولة الإمارات العربية، الجناح الوطنى لدولة الإمارات المُقام ضمن فعاليات الدورة الـ 58 من المعرض الدولى للفنون فى بينالى البندقية.

ويستضيف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، فى المعرض الدولى للفنون فى بينالى البندقية، العمل الفنى "عبور" وهو من إعداد الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم.

نورة الكعبى تفتتح جناح الإمارات فى بينالى البندقية وتستقبل نظيرها السعودى (1)
 

وزار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودى، الجناح الوطنى لدولة الإمارات فى بينالى البندقية، حيث شاهد العمل الفنى عبور للمخرجة والشاعرة نجوم الغانم.

العمل الفنى "عبور" هو تجربة جديدة غامرة ومصورة تعرض قصتين منفصلتين فى آنٍ واحد على قناتى فيديو وعلى 12 قناة صوتية، مدته 26 دقيقة.

نورة الكعبى تفتتح جناح الإمارات فى بينالى البندقية وتستقبل نظيرها السعودى (2)
 

وكانت هيئة الثقافة والفنون فى دبى، قد أعلنت عن حضورها حفل افتتاح الجناح الوطنى للإمارات، إلى جانب وفد دولة الإمارات المشارك فى الدورة الـ 58 للمعرض الدولى للفنون فى بينالى البندقية، الذى تنطلق تستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 80 جناحاً وطنياً، تحت شعار "لتحيوا فى أزمنة مثيرة للاهتمام".

وقالت هالة بدرى مدير عام دبى للثقافة، إن هذه المشاركة تعتبر نقطة انطلاق حقيقية نحو مشاركات دولية فاعلة، تؤسس لمشهد ثقافى فنى للدولة على المستوى العالمى، وتنطلق منه نحو صناعات إبداعية، تواكب رؤية الدولة، وتوافق توجهات قيادتها الحكيمة.

نورة الكعبى تفتتح جناح الإمارات فى بينالى البندقية وتستقبل نظيرها السعودى (3)
 

وقالت مدير عام دبى للثقافة، إن المشاركة فى بينالى البندقية 2019، حدثا مهما، يتماشى مع أهداف الهيئة التى تصب فى مجال دعم وتمكين قطاعات الفنون والثقافة والتراث والأدب، ووضع دبى على قمة المنصات الدولية، كحاضنة لهذه القطاعات، وراعية للاقتصاد الإبداعى.

نورة الكعبى تفتتح جناح الإمارات فى بينالى البندقية وتستقبل نظيرها السعودى (4)
 

وذكرت هالة بدرى، أن قائمة دبى للثقافة، تحفل بأفكار مبتكرة، وخطط مستقبلية واسعة الأفق، تركز على تتويج دبى وجهةً سياحية وثقافية وإبداعية مثالية، ومشاركة مبادراتها ومشاريعها الثقافية مع الزوار والسياح.

 


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