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مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الخميس، 09 مايو 2019 10:09 ص
مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 43 سفينة، بحمولة 3.2   مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC VENICE" التى ترفع علم ليبيريا، بحمولة 182 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.
 
وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.4 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mun bai maersk" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 156 ألف طن، قادمة من ليبيريا ومتجهة إلى هولندا.
 
 

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