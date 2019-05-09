مدير كهرباء الشرقية يكشف أسباب مصرع مهندس وإصابة 3 عمال

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه أثناء تحميل محول كهرباء من مكانه بقرية الصوفية التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر ونقله لمكان أخر حدث اختلال في التوازن، مما أدى إلى سقوط المحول على 4 من العاملين بالشركة، أسفر عن وفاة المهندس المسئول وإصابة 3 عمال أخرين وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الصوفية لتلقى العلاج اللازم.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحادث أسفر عن إصابة عدد 3 حالات تم تحويلهم على الفور إلى مستشفي الصوفية، لتلقي العلاج اللازم وتم خروج حالتين بعد تلقيهم للرعاية الصحية والعلاجية وتماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهم الصحية وتحويل الحالة الثالثة إلى مستشفى العبور بمدينة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم.

ووجها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل وكذلك سرعة الانتهاء من استخراج تصريح الدفن للمتوفى طبقا للقانون مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي.