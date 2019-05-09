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الخميس، 09 مايو 2019 12:53 م
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محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير الصرف الصحى فى بلقاس بـ12.5 مليون جنيه

الخميس، 09 مايو 2019 12:10 م
محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير الصرف الصحى فى بلقاس بـ12.5 مليون جنيه محافظ الدقهلية يوقع بروتوكولا لتطوير الصرف فى بلقاس
الدقهلية - شريف الديب
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وقع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير الصرف الصحي بوسط مدينة بلقاس بتكلفة 12,5 مليون جنيه، علي أن يبدأ التنفيذ من تاريخ توقيع البروتوكول ولمدة 4 شهور بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والمهندس أسامة إسماعيل ممثل الإدارة المركزية لصندوق تطوير العشوائيات.

 

وأكد شاروبيم، أن الرئيس السيسي يولي ملف تطوير العشوائيات اهتماما كبيرا وهذا ما شاهدناه من الطفرة الكبيرة والغير مسبوقة في تطوير المناطق العشوائية على مستوى محافظات مصر، مضيفا أن الرئيس يعمل جاهدا لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية والتي كانت تتميز به من الحضارة والثقافة والجمال وتستعيد مكانتها الحقيقية وسط دول العالم.

 

وأضاف محافظ الدقهلية، أن هناك خطة مستقبلية لتطوير جميع المناطق العشوائية على مستوى مدن وقرى المحافظة وأننا نسعى بكل الإمكانيات لكي تعود الدقهلية إلى وضعها آلطبيعي كعروس للدلتا.


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