محافظ الجيزة يكلف أحمد سعيد قطامش بتسيير أعمال رئيس مدينة الحوامدية

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف أحمد سعيد أحمد قطامش بتسيير اعمال رئيس مدينة الحوامدية بجانب عملة كنائب لرئيس ذات المدينة وذلك بدلا من عبد التواب محمد رفعت.



كما أصدر المحافظ قراراً بتكليف كلاً من سمير سيد عبد الهادى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الشوبك الغربى و محمد سيد محمد عبد الله للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية ابو رجوان القبلى بمركز ومدينة البدرشين .



وجاء قرار المحافظ فى اطار ضخ دماء جديدة وخلق كوادر قادرة على العمل والقيادة وتطوير منظومة العمل فى تلك الجهات .

